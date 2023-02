Lazio-Sampdoria, il pronostico: paga bene l'1 più Over 2,5

Il cammino Champions della Lazio si incrocia con la strada di un ex, Stankovic. La sua Samp ha già fermato l'Inter e all'andata ha imposto il pareggio anche ai biancocelesti (1-1).

Lazio, due esiti sono "ritardatari"

Solo due punti nelle ultime sette giornate per i blucerchiati, determinati come il loro allenatore ma i problemi in fase di finalizzazione restano e a parte Gabbiadini si vive di soluzioni estemporanee.

La Lazio ha alle spalle quattro Under 2,5 in campionato e nessuna di queste è terminata con il segno 1 al 90'.

Probabile che almeno uno di questi "ritardi" possa essere azzerato. Non male la combo 1+Over 1,5 a 1.70 mentre l'1+Over 2,5 fa salire la quota a 2.30.