Girone A di Serie C, il pronostico di FeralpiSalò-Pordenone

Obiettivo comune, la promozione in Serie B . In quest'ottica FeralpiSalò-Pordenone , posticipo della 29ª giornata del girone A di Serie C , è un match molto importante per la classifica . Feralpi avanti di un punto rispetto agli uomini di Di Carlo , tornati alla vittoria contro il Trento dopo un digiuno di quattro turni (un ko e tre pareggi). La squadra allenata da Stefano Vecchi invece ha fatto il "bis": dopo l'1-0 all' Arzignano è arrivato il 2-1 in trasferta al Sangiuliano City .

FeralpiSalò-Pordenone, fai il tuo pronostico

Aria di Under al Turina, in alternativa...

Il Pordenone ha segnato 45 reti subendone 25, 25 invece sono i gol realizzati dalla Feralpi che però ha incassato soltanto 15 gol: per distacco la miglior difesa del girone. Con questo autentico bunker va da sè che Siligardi e compagni facciano registrare un numero elevato di Under 2,5, esito presente in 22 delle 28 partite giocate in campionato.

A maggior ragione, un match del genere con posta in palio così alta potrebbe essere deciso da singoli episodi come all'andata, in cui fu decisivo il gol di D'Orazio per far gioire la FeralpiSalò.

L'Under 2,5 in questa sfida paga solo 1.40, un'alternativa da considerare potrebbe essere il Multigol 2-3 che vale circa un raddoppio.