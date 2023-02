Pronostici Liga, un Villarreal in crisi sfida il Getafe di Borja Mayoral

Il 23° turno di Liga si chiude all' Estadio de la Ceramica dove un Villarreal in crisi, reduce da quattro ko di fila, riceve il Getafe dell' ex romanista Borja Mayoral , decisivo nella vittoria della scorsa settimana sul Valencia . Il momento difficile del Sottomarino Giallo rende il pronostico più incerto di quanto non dicano le quote .

Villarreal-Getafe, fai il tuo pronostico

Occhio all'ultimo quarto d'ora

In lavagna comanda il Villarreal, una cui vittoria al 90' è offerta a 1.65 contro il 5.40 previsto per il 2 del Getafe, che in trasferta ha vinto solo contro Elche (ultimo) e Osasuna (a settembre 2022).

All'andata il match finì 0-0, un risultato in sintonia con il feeling che le due squadre hanno instaurato con gli esiti No Goal e Under 2,5. Per allargare la panoramica ad altri esiti su cui si scommette vale la pena segnalare un dato interessante. Il Villarreal è rimasta l'unica squadra della Liga a non aver ancora subìto gol nei minuti che vanno dal 76' a fine partita. Di contro, il Getafe negli ultimi tre match ha sempre colpito dopo il 75'.

Attenzione quindi all'esito "Minuto ultimo gol: 75'-fine match". Un'opzione in lavagna al doppio della posta.