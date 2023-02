Cremonese-Roma, il pronostico e le statistiche del match

La squadra allenata da José Mourinho , ammirata soltanto pochi giorni fa all' Olimpico contro il Salisburgo , può senza dubbio riuscire a mettere in difficoltà la retroguardia grigiorossa. La Roma con 17 gol realizzati nelle prime 12 gare disputate lontano dai lidi amici è riuscita a conquistare i tre punti in ben 6 occasioni. Lorenzo Pellegrini e compagni nelle restanti 6 gare esterne hanno fatto registrare 4 pareggi e soltanto 2 sconfitte.

La Cremonese non ha ancora mai vinto in campionato e nelle prime 11 sfide giocate al "Giovanni Zini" ha incassato ben 19 reti (1,72 gol subiti di media a partita). L'undici di Davide Ballardini nel 2023 ha sempre perso davanti al proprio pubblico, i grigiorossi dopo lo 0-1 subito contro la Juventus hanno alzato bandiera bianca anche contro Monza (2-3), Inter (1-2) e Lecce (0-2).

Giallorossi favoriti allo Zini

In una partita che può considerarsi come una sorta di rivincita dei quarti di finale di Coppa Italia (vittoria Cremonese per 2-1) è lecito attendersi una reazione del club capitolino. Le quote sorridono ai giallorossi, il segno 2 è in lavagna a circa 1.73 mentre la doppia chance 1X vale circa 2.10. La Roma in trasferta è riuscita a realizzare più di 2 reti soltanto sul campo del Verona, il Multigol Ospite 1-2 allo "Zini" moltiplica la posta per 1.55.