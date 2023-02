Scommesse Serie A, ecco il pronostico di Juventus-Torino

La Juventus non rinuncia al sogno di partecipare alle prossime competizioni europee. I risultati fatti registrare dai bianconeri nelle ultime partite (tre vittorie contro Salernitana , Fiorentina e Spezia ) dimostrano che la squadra di Allegri , penalizzata di 15 punti, non ha di certo tirato i rami in barca.

Domani sera all'Allianz Stadium va in scena il derby della Mole, un confronto quello tra la Juventus e il Torino che negli ultimi anni non ha quasi mai regalato sorprese (l'ultima vittoria dei granata risale al 2015). I precedenti 5 testa a testa disputati sul campo della "Vecchia Signora" sono terminate per 3 volte con il successo dei bianconeri e per 2 volte in parità.

Quote ok per i bianconeri

Sulla carta Dusan Vlahovic e compagni (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta davanti al proprio pubblico) partono con i favori del pronostico, il segno 1 è proposto mediamente a 1.75 mentre la "combo" 1X+Under 3,5 paga 1.50.