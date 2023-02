Pronostico Palermo-Ternana, in un dato c'è la crisi degli umbri

Nel turno infrasettimanale di Serie B c'è spazio per una sfida delicata come Palermo-Ternana, due squadre che non vincono rispettivamente da tre e quattro giornate. Dopo il ko contro il Cittadella si è dimesso Andreazzoli, situazione caotica quindi per una Ternana scivolata fuori dalla zona playoff. Un obiettivo condiviso con il Palermo, reduce dal buon pari esterno contro il Sudtirol.