Serie B, Parma-Pisa: statistiche e pronostico

Archiviato in maniera trionfale lo spettacolare match vinto con il Frosinone , il Parma si appresta a sfidare con fiducia il Pisa , squadra difficile da decifrare in trasferta dove ha pareggiato 8 volte su 13 . Dal canto suo il Parma in casa non conosce mezze misure: 7 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte sono la fotografia della discontinuità di marca ducale.

Parma-Pisa, fai il tuo pronostico

Le statistiche su Over 1,5 e Goal al 1° tempo

Da registrare intanto che i toscani hanno centrato quattro volte in trasferta lo 0-0, la quinta coincide con il match d’andata proprio contro il Parma all’ottava giornata.

Il Parma nel suo stadio non ha ancora chiuso a reti bianche ma, esattamente come i nerazzurri in trasferta, al Tardini ha centrato l’Under 2,5 8 volte su 13.

Spostando l’attenzione ad altre classi di esito più “nascoste”, vale la pena sottolineare come il Parma in due sole occasioni al Tardini abbia regalato l’Over 1,5 primo tempo e l’unico “Goal 1° tempo” risale alla prima di campionato: 2-2 parziale col Bari.

Con il Pisa versione esterna, invece, Over 1,5 e Goal 1° tempo sono stati un po’ più frequenti: fanno infatti registrare 5 apparizioni in 13 trasferte. Per la cronaca, l’Over 1,5 1° tempo vale 3.25 mentre l’opzione Goal1° tempo si gioca a 4.90.