Pronostico Cagliari-Genoa, Ranieri sfida Gilardino

Cagliari-Genoa è un match di lusso per la Serie B , che nel midweek sta mandando in onda la ventisettesima giornata. Sfida tutta da seguire anche tra i due tecnici, Ranieri e Gilardino: con loro in sella il numero di gol subiti è calato sensibilmente.

Cagliari-Genoa, fai il tuo pronostico

Le statistiche e il fattore campo

Sotto la gestione Ranieri a Cagliari di Under 2,5 se ne sono visti parecchi, i sardi continuano a fare bene in casa dove hanno vinto le ultime cinque partite ma manca l'acuto contro una squadra "di vertice" per fare un ulteriore salto di qualità.

Il Genoa di Gilardino è secondo in classifica dunque in zona promozione diretta e vuole rifarsi dei risultati deludenti registrati in trasferta contro Parma (0-2) e Modena (2-2).

Il Cagliari è rimasta l'unica squadra del campionato a non aver ancora regalato il parziale/finale 2/2 e nelle sue ultime 19 partite giocate la squadra che giocava in casa non ha mai perso. Al Genoa il compito di fare saltare il fattore campo.

Lecito aspettarsi una gara tattica ed equilibrata, probabile l'Under 2,5 alla Unipol Domus.