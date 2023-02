Arsenal-Everton, i "Gunners" partono con i favori del pronostico

Nel fine settimana all'Arsenal è bastato un gol di Gabriel Martinelli ad inizio ripresa per battere in trasferta il Leicester (1-0). I "Gunners", primi in classifica con 57 punti conquistati in 24 match, ora sono pronti per ricevere un Everton che non è mai riuscito a vincere nelle precedenti 7 gare esterne di Premier League (2 pareggi e 5 sconfitte con solamente un gol all'attivo e ben 11 al passivo).