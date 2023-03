Pronostici KNVB Beker, quote ok per l'Ajax contro il De Graafschap

Al " De Vijverberg " di Doetinchem è tutto pronto per dare il via al confronto tra il De Graafschap e l' Ajax , il match mette in palio l'accesso alle semifinali della KNVB Beker . Per l'undici allenato da Jan Vreman fermare i " Lancieri " sarà un'impresa molto ardua, quasi impossibile. Nel cammino che ha portato il De Graafschap ai quarti del torneo le " Zebre " hanno sempre vinto senza grossi problemi ma mai contro avversari di livello, al 3-1 inflitto al Rijnsburgse Boys hanno fatto seguito il 4-1 sul campo dell' HV & CV Quick e il 3-0 in casa contro il De Treffers .

Massimo risultato con il minimo sforzo per l'Ajax che ha prima eliminato il Den Bosch per 2-0 e poi il Twente per 1-0.

Fai ora i tuoi pronostici!

"Lancieri" favoriti, scopri il pronostico



La squadra di Johnny Heitinga con 18 reti all'attivo e soltanto 4 al passivo ha sempre conquistato i tre punti nelle precedenti 5 giornate di campionato. Per le quote il segno 2 offerto solamente a 1.17 non sembra in discussione, per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" Under 0,5 Casa+Over 1,5 Ospite in lavagna a circa 2.30. Il "cluster" che comprende lo "0-2; 0-3; 0-4" paga 2.85.