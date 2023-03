Scudetto Napoli, quando sarà matematico? Ecco cosa dicono le quote

Una stagione eccezionale, talmente al di sopra delle aspettative che in pochi alla vigilia del campionato potevano immaginare. Invece oggi il Napoli di Spalletti ha praticamente ipotecato lo Scudetto, anche in città la scaramanzia ha lasciato il posto alla spasmodica attesa del grande giorno in cui scatenare i festeggiamenti per la conquista del Tricolore. Ma quando diventerà matematico lo Scudetto del Napoli? Se lo chiedono in molti, bookie compresi.