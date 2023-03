Serie A, 25ª giornata: statistiche e pronostico di Monza-Empoli

Il secondo match in ordine temporale della 25ª giornata di Serie A si gioca sabato 4 marzo alle 15. Al Castellani si affrontano Monza ed Empoli , due squadre che navigano a metà classifica (un punto in più per i brianzoli) protagoniste fin qui di un buon percorso nonostante di recente stiano scarseggiando le vittorie.

Monza-Empoli, fai il tuo pronostico

Due o tre reti al Castellani? Ecco la quota del Multigol 2-3

Dopo otto risultati utili di fila il Monza di Palladino ha perso contro Milan (0-1) e Salernitana (0-3). L'Empoli di Zanetti sta facendo sempre la sua parte ma i tre punti in un'unica soluzione mancano da cinque turni consecutivi (3 pareggi e 2 sconfitte contro Napoli e Roma).

Le statistiche certificano il "primato" toscano in fatto di Under 2,5: 17 uscite totali, nessuno ha fatto "meglio" in Serie A. La somma gol 3 si è vista solo una volta, contro la Roma nel girone d'andata e anche questo è un dato di cui tener conto in sede di pronostico.

Una giocata alternativa potrebbe vedere protagonista l'esito Multigol 2-3. La quota assegnata a tale opzione è pari a 2.07 volte la posta.