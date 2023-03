Al via la 25esima giornata di Serie A con Il Re del Betting

La Serie A prende il via con la 25sima giornata. Turno importante che vedrà sfide importanti come ad esempio Napoli-Lazio e Roma-Juventus, ma anche gara fondamentali per la lotta salvezza come lo scontro diretto tra Sampdoria-Salernitana. A dispensare la sua dettagliata analisi arriva Il Re del Betting Riccardo Galli che si conferma tra i più seguiti Tipster del momento. I suoi pronostici, accuratamente selezionati, posseggono la capacità di regalare un vero gioco-spettacolo a tutti i giocatori più appassionati.

NAPOLI-LAZIO KVARATSKHELIA potrebbe andare a segno visto che ormai è il direttore d’orchestra in avanti ed e’ anche il rigorista del Napoli. Si dovrebbe provare Osimhen, ma per cercare quota andiamo con il georgiano. Per la Lazio occhio ad Immobile che ha il dente avvelenato per i tanti gol mangiati nell’ultima partita con la Sampdoria.

ATALANTA-UDINESE L’Atalanta ha davanti due giovani fortissimi calciatori, precisamente Lookman, che oltre ad essere rigorista, e’ quello che ha una media altissima di tiri fatti-reti segnate. Vedo Lookman come probabile marcatore per un Atalanta che dopo gli ultimi passi falsi deve reagire ed attaccare come un tempo.

SAMPDORIA-SALERNITANA Samp con l’acqua alla gola, ha solo un risultato. L’assenza di Gabbiadini candida come possibile marcatore per la Samp LAMMERS unica punta per i genovesi. Salernitana non fortissima in difesa e quindi finalmente può trovare il gol l’olandese.

INTER-LECCE LAUTARO MARTINEZ non si può non mettere in casa contro un Lecce che comunque gioca le partite e concedere. Occhio al turco CHALANOGLU: la quota per un suo gol è sempre alta e su punizione, o con tiri da fuori area, può dire sempre la sua.



ROMA-JUVENTUS Qui ne proviamo uno per parte: da una parte quella giallorossa DYBALA, l’ex di turno ce la metterà tutta per far rimpiangere alla Juve il mancato rinnovo. Per la Juventus proviamo con l’uomo più in forma dei bianconeri DI MARIA. Due belle quote da provare.

SASSUOLO CREMONESE L’assenza di Berardi può dare ancor più spazio al velocissimo LAURIENTE’, proviamo a scegliere lui con un occhio anche a BAJRAMI, nuovo acquisto del Sassuolo che va sempre vicino al gol ed e’ sempre ad un passo dalla porta e...si gioca a grande quota.

