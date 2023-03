Pronostico Inter-Lecce, le quote sorridono ai nerazzurri

Il programma della 25ª giornata di campionato mette a confronto l' Inter e il Lecce . La squadra allenata da Simone Inzaghi , reduce dal ko di Bologna (1-0), non può permettersi di perdere ulteriori punti per strada. I nerazzurri nelle prime 12 partite disputate al Meazza hanno conquistato la bellezza di 30 punti, con 25 gol segnati (2,08 reti di media a partita) e soltanto 6 subiti hanno fatto registrare 10 vittorie e 2 sconfitte.

Lautaro Martinez e compagni partono favoriti (l'1 paga 1.35) ma dovranno fare attenzione a non sottovalutare la compagine salentina. Il Lecce in questa stagione è riuscita a pareggiare a Napoli per 1-1 e vincere a Bergamo contro l'Atalanta per 2-1. Osservando il ruolino di marcia della squadra ospite si nota che con i giallorossi in campo l'1 primo tempo "ritarda" da 5 gare di fila. Un gol dei nerazzurri prima del duplice fischio dell'arbitro vale 1.55.