Gollo-Predictor: il possibile risultato esatto di Roma-Juventus

Gollo-Predictor è l'algoritmo di corrieredellosport.fun che ogni giorno elabora gli indici dei goal attesi per i principali match in palinsesto (vedi tutte le schede di Gollo).

L'indicatore di Goal attesi ci dice 1,50 per la Roma e 1,25 per la Juventus e quindi individua la Roma come squadra leggermente favorita: per Gollo il segno 1 vale 2,32 mentre viene mediamente offerto a 2,60.

I 4 risultati esatti più probabili sono, in ordine di importanza: 1-1, 1-0, 2-1, 0-1.

Altra indicazione importante di Gollo: la quota del segno GOAL (entrambe le squadre segnano) viene stimata a 1,81 contro il 2,13 che si trova sui siti di gioco così come l'Over 2.5 vale per Gollo 1,93 contro il 2,60 offerto mediamente sui bookmaker.

Il Multigoal di questa partita è 1-3.

Giocata Preferita da GOLLO in base alla quota più conveniente: Over 1.5

Giocata Preferita da Gollo con quota più elevata: GOAL (entrambe le squadre segnano).