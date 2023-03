In questa stagione il Bayern Monaco non ha mai perso in casa. I tedeschi hanno due risultati su tre a disposizione per accedere ai quarti di Champions dopo la vittoria per 1-0 sul Psg firmata Coman. Per la quarta volta negli ultimi quattro scontri diretti (finale di Champions del 2020 compresa) i bavaresi hanno vinto per 1-0 contro i parigini.