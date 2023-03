Pronostici Champions League: Tottenham-Milan, il "Diavolo" vuole i quarti

Ritorno degli ottavi di finale di Champions League , il Milan di Stefano Pioli dopo aver vinto la sfida d'andata per 1-0 grazie a un gol di Brahim Diaz ha a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio) per eliminare il Tottenham .

L'undici londinese nelle ultime tre gare disputate davanti al proprio pubblico ha sempre vinto contro Chelsea (2-0), West Ham (2-0) e Manchester City (1-0).

Il Milan prima di perdere per 2-1 a Firenze aveva chiuso i precedenti 4 match (tra casa e trasferta) senza gol al passivo.

Il "Diavolo" può andare a segno

La sfida si preannuncia incandescente, la vittoria degli "Spurs" è in lavagna a 1.95 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 1.85. Il Tottenham nelle prime 6 gare interne del 2023 ha fatto registrare sempre il Multigol 1-2, l'Over 2,5 in controtendenza paga 1.90.

Un gol del "Diavolo" nel corso dei novanta minuti di gioco vale 1 45. Per i più audaci c'è la "combo" Under 2,5 Casa+Over 0,5 Ospite che moltiplica la posta per 1.75.