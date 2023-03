Europa League, Sporting Lisbona-Arsenal: quote, statistiche e pronostico

Riflettori puntati sull'Arsenal, una delle favorite per la vittoria finale in Europa League. La squadra di Arteta fa visita allo Sporting Lisbona nell'andata degli ottavi. I lusitani, terzi nel girone di Champions alle spalle di Tottenham e Eintracht, hanno dovuto superare il playoff con il Midtjylland (1-1/0-4) per approdare a questo turno. Gli inglesi invece hanno vinto il loro gruppo con 15 punti, davanti al Psv.

Sporting Lisbona-Arsenal, fai il tuo pronostico

Lo Sporting ha già battuto una londinese all'Estadio José Alvalade

Entrambe sono reduci da quattro vittorie consecutive, clamorosa quella dell'Arsenal in Premier League a spese del Bournemouth, che vinceva 2-0 a Londra ed è uscito sconfitto 3-2. I Gunners sono primi in classifica mentre i portoghesi sono solo quarti a -15 dal Porto capolista. In Champions League lo Sporting aveva nel girone un'altra squadra inglese, il Tottenham e l'ha battuta 2-0 all'Estadio José Alvalade. Qui però la squadra allenata da Amorim ha anche perso contro Eintracht e Marsiglia.

Per le quote Arsenal favorito a 2.10, pareggio e segno 1 si trovano mediamente a 3.50. In casa i portoghesi si giocano tanto e potrebbero andare a segno contro un Arsenal che dietro qualcosa concede. Può starci dunque il Goal offerto a 1.75.