Europa League, il pronostico e le statistiche di Manchester Utd-Betis

Sponda United l'obiettivo è chiaro, vincere contro il Betis per mettersi subito alle spalle il deludente 7-0 subito ad Anfield contro il Liverpool . La compagine allenata da Erik ten Hag prima di perdere in Premier League con i " Reds " era riuscita a evitare la sconfitta nelle precedenti 11 gare ufficiali.

I "Red Devils" si presentano all'appuntamento con il Betis dopo aver eliminato il Barcellona; Marcus Rashford e compagni dopo aver pareggiato per 2-2 al "Camp Nou" sono riusciti ad imporsi all'Old Trafford per 2-1.

Il Betis invece grazie al primo posto conquistato nel gruppo C della fase a gironi (5 vittorie e 1 pareggio con 12 reti all'attivo e 4 al passivo) non hanno dovuto disputare i sedicesimi di finale del torneo.

"Red Devils" a caccia di riscatto, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono dalla parte del Manchester United. Il segno 1, esito centrato dai "Red Devils" in 9 delle ultime 5 gare disputate in casa, è in lavagna a 1.45 mentre la doppia chance esterna moltiplica la posta per 2.85.

La voglia di riscatto potrebbe portare l'undici di Erik ten Hag a realizzare più di un gol in questo match, la "combo" Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite è proposta mediamente a 1.80.