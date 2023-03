Pronostici Conference League: Fiorentina-Sivasspor, quote ok per la "Viola"

Il Sivasspor occupa attualmente il 14° posto della classifica del principale campionato turco ma in Conference League ha perso soltanto una volta nel gruppo G. La compagine biancorossa nelle restanti 5 partite del girone ha fatto registrare 3 vittorie e 2 pareggi.

Le quote sorridono ai toscani

La Fiorentina proverà a vincere per non rischiare di dover strappare il pass per i quarti sul campo avversario. Per le quote non sembra esserci partita, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.35 mentre il "2" vale mediamente 8.30. La squadra allenata da Vincenzo Italiano è in gran forma, nelle precedenti 5 gare ufficiali i viola hanno fatto registrare 4 vittorie (le due con il Braga più due match di campionato contro Milan e Verona) e un pareggio. Da provare la "combo" che lega il segno 1 al Multigol 2-5, in alternativa sembra ok anche l'accoppiata Over 1,5 Casa+Under 2,5 Ospite.