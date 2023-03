Pronostico Cagliari-Ascoli, Lapadula sfida Dionisi

Al via un altro appassionante weekend di Serie B , sarà Cagliari-Ascoli ad inaugurare la ventinovesima giornata di campionato. Le due squadre condividono lo stesso obiettivo, i playoff e al momento i sardi, ottavi, hanno 39 punti in classifica contro i 36 dei marchigiani.

Cagliari-Ascoli, fai il tuo pronostico

La statistica in comune e l'esito da provare

Passano le giornate e il numero si ingrossa: sono ora 21 i turni consecutivi senza il segno 2 per il Cagliari, che continua a non perdere in casa e a non vincere fuori (1-1 a Brescia la scorsa settimana). La squadra di Claudio Ranieri ha alle spalle sei Under 2,5 di fila, la mano del tecnico si nota nella ritrovata solidità dei sardi chiamati però a vincere dopo 4 pareggi di fila.

Solidità che ha acquisito anche l'Ascoli con l'arrivo di Breda, il recente ko rimediato contro il Bari (rigore di Cheddira) ha fatto registrare il quinto Under 2,5 di fila, in precedenza Dionisi e compagni avevano conquistato tre successi e un pareggio senza gol al passivo.

Con queste premesse il match si annuncia più combattuto che spettacolare, con l'ago della bilancia che pende dalla parte del Cagliari (per le quote favorito).

Il pronostico può prevedere una combo, 1X più Under 3,5 a 1.55 oppure 1X più Multigol 1-3 a 1.90.