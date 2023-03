Pronostico Empoli-Udinese: le quote e le statistiche del match

Il programma della 25ª giornata di Serie A mette a confronto l' Empoli di Paolo Zanetti e l' Udinese di Andrea Sottil . I toscani nell'ultima partita disputate in campionato hanno perso per 2-1 sul campo del Monza mentre l' undici friulano è reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto al " Gewiss Stadium " contro l' Atalanta .

Sia l’Empoli che l’Udinese non vincono dalla 19ª giornata di campionato. Nelle successive 6 gare i toscani hanno fatto registrare 3 pareggi e 3 sconfitte mentre i bianconeri hanno conquistato soltanto un punto in più.

Le statistiche delle due squadre in campo

Per le quote la partita in programma al "Castellani" si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 è in lavagna a circa 2.95 mentre il "2" moltiplica la posta per 2.45. Curiosità: i bianconeri regalano la “X” primo tempo da 7 incontri consecutivi, la doppia chance 1/2 all’intervallo si gioca in controtendenza a 1.60.