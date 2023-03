Al "Bentegodi" c'è Verona-Monza, ecco il pronostico

Il Monza nelle prime 25 giornate di campionato ha senza dubbio soddisfatto le aspettative dei suoi tifosi. La compagine biancorossa con 32 punti conquistati (9 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte) si trova a +14 sulla zona retrocessione. Il Verona , prossimo avversario dei brianzoli , essendo terz’ultimo invece non può assolutamente permettersi di compiere ulteriori passi falsi.

L'Hellas merita fiducia, scopri il pronostico

In questa stagione l’Hellas con 20 reti all’attivo e 37 al passivo ha fatto registrare soltanto 4 vittorie (tutte al Bentegodi), 6 pareggi e 15 sconfitte. Per le quote il confronto tra le due compagini si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 paga mediamente 2.55 mentre il “2” si gioca a circa 2.95.

Da notare che il Monza, reduce dal 2-1 inflitto all’Empoli, dalla 9ª giornata in poi non è mai riuscito a vincere per due volte consecutive. La doppia chance 1X è proposta a 1.40 mentre il Multigol Casa 1-2 vale mediamente 1.55.