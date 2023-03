Scommesse Serie A: Juventus-Sampdoria, il pronostico e le quote del match

Il programma della 26ª giornata di Serie A mette a confronto Juventus e Sampdoria. Il club bianconero, reduce in campionato dalla sconfitta esterna contro la Roma (1-0), in casa (9 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta con 29 gol all’attivo e 10 al passivo) ha tutte le carte in regola per tornare subito a vincere contro una Sampdoria che in trasferta (solo 8 punti conquistati in 12 match) viaggia a una media di 1,75 reti subite a partita.