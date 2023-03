Pronostico Girona-Atletico Madrid, padroni di casa abbonati all'esito Goal

La 25ª giornata di Liga si chiude al Montilivi, teatro di Girona-Atletico Madrid . La squadra di Simeone ci arriva forte di otto risultati utili di fila (cinque vittorie e tre pareggi) e con una difesa che sembra quella dei bei tempi: 7 gol al passivo nelle ultime 12 giornate. Di fronte i Colchoneros avranno un Girona che va sull'altalena da 8 turni, equamente divisi tra vittorie e sconfitte. Per la salvezza Stuani e compagni non possono ancora cantare vittoria.

Girona-Atletico Madrid, fai il tuo pronostico

Atletico favorito, ecco una combo da provare

Il fatto che il Girona abbia centrato l'esito Goal in 18 delle 24 gare fin qui giocate la dice lunga sull'attitudine della squadra di Michel: segnare sì, lasciar segnare anche. I biancorossi al pari dell'Atletico non hanno ancora pareggiato 0-0, mentre la statistica da segnalare per quanto riguarda Morata e compagni è l'assenza della somma gol 4 dal ruolino di marcia.

Il posticipo di Liga sulla carta sorride all'Atletico, il segno 2 finale vale 2.10 mentre l'1 è offerto a 3.50. Non una passeggiata quindi per il Cholo che all'andata si prese i tre punti vincendo 2-1 in casa.

Il pronostico? Da provare la combo X2+Multigol 1-4 a quota 1.55.