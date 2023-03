Serie A, Milan-Salernitana: quote, pronostico e statistiche

Dalla delusione per il match perso a Firenze all'estasi per il passaggio del turno in Champions. Tutto in pochi giorni, roba da Diavolo. Il Milan è chiamato a voltare pagina e riaprire il capitolo campionato: al Meazza arriva la Salernitana , reduce dal pari a reti bianche sul campo della Sampdoria e con una salvezza da mettere al sicuro.

Milan-Salernitana, fai il tuo pronostico

Milan vince con uno o due gol di scarto? Ecco la quota prevista

Dopo un match dispendioso come quello in terra londinese il dubbio è lecito: sarà un Milan capace di tenere alta la concentrazione contro una squadra meno attrezzata ma molto motivata? Il Diavolo, per citare un dato, ha vinto nove volte in casa in campionato e in otto di queste occasioni il successo è arrivato con scarto di una o due reti.

Tra le opzioni su cui sono disponibili quote c'è proprio quella che fa "al caso del Milan": Squadra 1 vince con 1 o 2 gol di scarto, offerta a 1.90.

Ipotizzando una vittoria rossonera e un numero di reti compreso tra due e cinque la scelta da fare è una combo: 1+Multigol 2-5 a quota 1.60.