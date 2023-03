Pronostico City-Lipsia, ecco la quota dell'1 più Over 2,5

Gvardiol ha fermato Guardiola. Il match d'andata degli ottavi di Champions League tra Lipsia e Manchester City è finito 1-1, con reti di Mahrez per gli inglesi e del difensore croato per i tedeschi. Discorso qualificazione aperto quindi ma il fattore campo adesso è per l'undici di Manchester, e non è un dettaglio di poco conto.

Manchester City-Lipsia, fai il tuo pronostico

Il City in questa stagione ha già incrociato una squadra tedesca, il Borussia Dortmund, battuto 2-1 in casa. Successi interni per Guardiola anche contro Siviglia (3-1) e Copenhagen (5-0). Seguendo questa pista la soluzione più logica, in sede di pronostico, è la combo 1 più Over 2,5 proposta a 1.85 dunque una quota già interessante.

In alternativa si può considerare l'Over 1,5 primo tempo a 2.30. La partita promette spettacolo e potrebbe essere "movimentata" già nella prima frazione.