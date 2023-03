Premier League, il pronostico e le statistiche di Brighton-Crystal Palace

Riflettori puntati sulla Premier League . Il Brighton nel recupero dell'8ª giornata proverà a conquistare i tre punti all 'Amex Stadium contro il Crystal Palace . La squadra allenata da Roberto De Zerbi , settima a quota 39, in caso di vittoria si porterebbe a meno 3 dalla zona Europa.

Il ruolino di marcia interno dei "Gabbiani" recita 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, 12 partite in cui il Brighton è riuscito a realizzare ben 21 reti. Tra i vari successi interni ottenuti in questa stagione da Alexis Mac Allister e compagni ci sono da segnalare il 4-1 contro il Chelsea e il 3-0 con il Liverpool (Reds battuti anche in FA Cup per 2-1).

Fai ora I tuoi pronostici

Il Brighton può colpire ancora

Il Crystal Palace in trasferta (9 gol all'attivo e 15 al passivo) con soltanto 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte non viaggia di certo a una media punti elevata. Le quote di questo incontro infatti pendono tutte dalla parte dei padroni di casa (il segno 1 paga mediamente 1.50 mentre la doppia chance X2 è offerta a circa 2.60) che con la giusta concentrazione potrebbero trovare la via del gol anche in più di un'occasione. Da provare l'Over 1,5 Casa al triplice fischio dell'arbitro.