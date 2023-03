Scommesse Conference League, quote e pronostico di Az Alkmaar-Lazio

La Lazio dopo aver perso all'Olimpico per 2-1 (al gol iniziale di Pedro gli olandesi hanno risposto con Pavlidis e Kerkez) si trova costretta a vincere all'AFAS Stadion di Alkmaar, un risultato diverso dal successo non permetterebbe ai biancocelesti di qualificarsi al turno successivo di Conference League.

La Lazio ha senza dubbio le potenzialità per passare il turno ma i numeri non sorridono di certo alla compagine allenata da Maurizio Sarri che nelle precedenti 4 trasferte disputate in Europa ha pareggiato con Cluj (0-0) e Sturm Graz (0-0) e perso con Feyenoord (1-0) e Midtjylland (5-1).

Show in vista all'AFAS Stadion

L'AZ Alkmaar prima di battere i biancocelesti a Roma aveva fatto registrare 5 vittorie e 1 sconfitta nelle 6 gare disputate nella fase a gironi del torneo. L'undici olandese con 9 reti all'attivo e 4 al passivo ha regalato sempre la "combo" Goal+Over 2,5 nelle precedenti 3 partite giocate in casa di questa competizione.

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata (il segno 1 vale 2.85 mentre il "2" è proposto a 2.45), la doppia possibilità Goal o Over 2,5 è in lavagna a 1.45.