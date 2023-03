Pronostico Sassuolo-Spezia, le quote e le statistiche del match

Il programma della 27ª giornata di Serie A si apre al "Mapei Stadium di Reggio Emilia con il confronto tra il Sassuolo e lo Spezia . La compagine allenata da Alessio Dionisi la scorsa settimana è riuscita a vincere sul campo della Roma per 4-3 mentre l'undici ligure ha conquistato i tre punti in casa contro l'Inter (2-1).

La partita si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni, i neroverdi nelle precedenti 8 gare di campionato hanno perso soltanto contro il Napoli (2-0). Domenico Berardi e compagni nelle restanti 7 sfide hanno fatto registrare la bellezza di 5 vittorie e 2 pareggi (17 reti realizzate e 10 subite).

Lo Spezia dopo aver fermato l'Inter si è portata a +5 sulla zona retrocessione, i bianconeri proveranno a far punti anche al "Mapei Stadium" per cercare di allontanarsi ulteriormente dalla terz'ultima posizione.

Diverse reti in vista al novantesimo

Per le quote gli esiti Goal e Over 2,5 possono rispondere "presente" al triplice fischio dell'arbitro. Curiosità: lo Spezia nelle ultime 8 giornate di campionato ha sempre chiuso gli incontri con un numero "Pari" di reti realizzate (0, 2, 4...), il "Dispari Ospite" in questo incontro moltiplica la posta per circa 2.05. Se si vuole alzare il coefficiente di difficoltà c'è la "Somma Gol Ospite: 1" in lavagna a 2.55.