Scommesse Serie A, il pronostico e le statistiche di Atalanta-Empoli

A Bergamo l'allarme è scattato ormai da diverse settimane. La " Dea " di Gasperini dopo aver conquistato la bellezza di 11 punti tra la 16ª e la 20ª giornata ne ha totalizzati soltanto 4 nelle successive 6. Nel dettaglio l' Atalanta ha prima perso per 1-0 sul campo del Sassuolo e poi dopo aver battuto la Lazio all' Olimpico (2-0) ha fatto registrare un solo pareggio (0-0 in casa con l' Udinese ) e tre sconfitte (2-1 al " Gewiss Stadium " con il Lecce e due volte in trasferta per 2-0 contro Milan e Napoli ).

L'Empoli, prossimo avversario dei nerazzurri, dal canto suo non se la passa di certo meglio. L'ultima vittoria dei toscani risale alla 19ª giornata, un 1-0 inflitto all'Inter al Meazza grazie a una rete siglata da Baldanzi al 21° della ripresa. Da quel giorno la squadra allenata da Paolo Zanetti è riuscita a portare a casa soltanto 3 punti (3 pareggi e 4 sconfitte).

La "Dea" parte favorita ma...

L'Atalanta nelle prime 12 gare di campionato disputate davanti ai propri tifosi ha centrato per ben 8 volte l'esito Goal. Per le quote l'undici bergamasco parte di gran lunga con i favori del pronostico (il segno 1 si gioca solamente a 1.45) ma visto lo stato di forma che sta attraversando la "Dea" non si può escludere almeno una rete da parte dei toscani. Il Multigol Ospite 1-2 moltiplica la posta per 1.76 mentre il "semplice" Multigol 2-4 in partita è offerto mediamente a 1.50.