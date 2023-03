Pronostici Serie B, Palermo-Modena: occhio alle statistiche

Nell'anticipo della 30ª giornata di Serie B si affrontano Palermo e Modena , due squadre che - classifica alla mano - puntano ai playoff . Le due formazioni sono rispettivamente nona e decima con 39 e 38 punti, dunque bottino quasi identico ma con una sostanziale differenza: il Palermo ha ben 12 pareggi all'attivo in 19 giornate, il Modena di Tesser ha diviso la posta in sole 5 occasioni.

Da sottolineare come il Palermo sia rimasta l'unica squadra della B a non aver centrato la somma gol 4. Un esito che, curiosità, manca anche al Modena limitatamente alle trasferte. La squadra di Tesser ha pareggiato solo una volta lontano dal Braglia, 0-0 a Cittadella, mettendo poi insieme 5 vittorie e 7 sconfitte.

Più costante il Palermo che ha perso solo una volta (col Genoa in trasferta) negli ultimi 15 match di campionato. Davanti i rosanero possono fare la differenza nonostante l'assenza dell'infortunato Brunori, con probabile tandem offensivo formato da Tutino e Soleri (ispirati da un Di Mariano in gran forma).

Insomma, gli uomini di Corini (squalificato) hanno le carte in regola per fare risultato e anche le quote sorridono ai siciliani. Il segno 1 vale circa 2.25, il pareggio (3.20) vale poco meno del segno 2 bancato a 3.30.

Da segnalare che il Palermo ha vinto 9 volte in questo campionato, sempre con i seguenti risultati: 1-0, 2-0, 2-1. Un cluster che nell'occasione paga 3.20 mentre la combo 1X+Multigol 1-4 si gioca a 1.60.