Scommesse Serie B, la Reggina di Menez sfida il Cagliari di Lapadula

Reggina-Cagliari è il piatto forte del menù della 30ª giornata di Serie B . A fare gli onori di casa è la Reggina di Pippo Inzaghi , ovvero la squadra che ha pareggiato meno di tutte (3 volte) in campionato . Per il resto, i calabresi hanno ottenuto 13 vittorie e 12 sconfitte, 7 delle quali concentrate negli ultimi 10 turni. Se non è crisi, ci siamo molto vicini...

Reggina-Cagliari, fai il tuo pronostico sul match del Granillo

All'andata finì 1-1, ancora equilibrio al Granillo

Il Cagliari di Claudio Ranieri invece è in serie positiva da sei giornate, due vittorie che "contengono" quattro pareggi consecutivi. I sardi sono reduci dal 4-1 casalingo all'Ascoli ma in trasferta Lapadula e compagni hanno vinto solo una volta, a Benevento. Il pronostico dunque è più incerto che mai.

Come si diceva in precedenza la Reggina è poco incline al pareggio ma proprio contro i sardi, alla Unipol Domus, è arrivato uno dei tre segni X fatti registrare da Menez e soci in questo campionato: 1-1 con botta e risposta Lapadula/Gagliolo nel primo tempo.

Statistiche alla mano, in casa la Reggina ha centrato 10 volte su 14 l'Over 2,5 al contrario dei sardi, che hanno trovato l'Under 2,5 in 10 delle 14 trasferte giocate.

In sede di pronostico è consigliabile ricorrere ad una doppia possibilità (o esito Multichance"): X o Goal, in lavagna a 1.62.