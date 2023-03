Scommesse Serie A, statistiche e pronostico di Udinese-Milan

Nel match del sabato sera l’Udinese ospita il Milan in una sfida di fondamentale importanza per i rossoneri che stanno lottando per un posto nella Champions League del prossimo anno. Alla Dacia Arena l’undici di Pioli arriva dopo aver perso a Firenze e pareggiato in casa contro la Salernitana mentre i bianconeri, dopo sei gare senza vittorie, sono riusciti a conquistare i tre punti ad Empoli.