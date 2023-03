Pronostici Serie A, le statistiche e le quote di Torino-Napoli

A Napoli è festa grande! Sabato scorso il club allenato da Luciano Spalletti con il “2-0” inflitto all’ Atalanta ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso la conquista del tricolore. A distanza di 4 giorni dal successo con la “ Dea ” la compagine partenopea ha poi deciso di battere l’ Eintracht per 3-0 e di qualificarsi così di diritto per la prima volta ai quarti di finale di Champions League . Per mettere la ciliegina sulla torta ora il Napoli proverà a conquistare anche i tre punti sul campo di un Torino che nelle prime 12 gare interne di campionato ha fatto registrare 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Partenopei favoriti a Torino, scopri il pronostico

L’undici granata davanti al proprio pubblico vanta 11 reti all’attivo e 8 al passivo, un numero di gol che ha permesso al Torino di centrare per ben 10 volte l’Under 2,5 e per 8 volte il No Goal. Il Napoli fuori casa invece viaggia a una media di 2,07 reti realizzate a partita e nelle precedenti 5 sfide esterne di Serie A ha sempre trafitto il portiere avversario per due o tre volte.

Per le quote non sembrano esserci dubbi, Victor Osimhen e compagni partono favoriti a circa 1.80 mentre la doppia chance 1X moltiplica la posta mediamente per 1.98. Da provare il Multigol Ospite 2-3 (a 2.15) al triplice fischio dell’arbitro.