Derby di Roma: per Gollo meno incerto di quanto sembri

Con 500.000 crediti vinti partendo da 10.000, Gollo-Predictor ha dimostrato di essere tra i migliori algoritmi in circolazione e domina le classifiche della piattaforma for fun del Corriere dello Sport .

I Goal attesi nel derby sono di 1,25 per la Lazio e 1,00 per la Roma e quindi con un pronostico estramamente incerto, con un piccolo vantaggio per i padroni di casa.

I 4 risultati esatti più probabili sono 1-0, 1-1, 0-1, 0-0 e di nuovo ritorna l'estrema incertezza.

Come cimentarsi quindi in un pronostico, seppure for fun, di questo match così atteso dalla piazza romana?

Nell'81% dei match giocati, la Lazio ha visto il primo tempo chiudersi con l'Under 1.5 mentre la Roma il 70% delle volte. Nei secondi tempi, entrambe la squadre hanno chiuso l'88% delle volte con Under 2.5 secondo tempo.

Ecco quindi che il pronostico diventa Under 1.5 1° Tempo+Under 2.5 2° Tempo.

Al termine dell'analisi di Gollo, maturiamo qualche certezza in più.

