Sarmiento-River Plate, il pronostico: segno 2 a quota 1.65

Nella notte italiana tra domenica e lunedì, all'1.30, si gioca uno dei derby di Buenos Aires, Sarmiento-River Plate. Match valevole per l'ottava giornata di Liga Profesional argentina. Il River di Martin Demichelis nelle prime sette giornate non ha mai pareggiato (5 vittorie e 2 ko), una rarità per questo campionato. Il Sarmiento ha all'attivo due, vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte con 10 gol segnati e 9 subìti.