LaLiga2, il pronostico di Mirandes-Eibar

Con la Liga ai box come tutti i principali campionati europei, sotto i riflettori finiscono le serie minori. La cadetteria iberica propone il posticipo della 32ª giornata, di fronte Mirandes ed Eibar. Campionato di vertice per i baschi, in lotta per la promozione diretta in Liga. Il Mirandes invece con due vittorie negli ultimi 180 minuti si è messo in una posizione di classifica relativamente tranquilla. Insomma, le motivazioni e la classifica fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'Eibar ma il segno 2, pure appoggiato dai bookie, rende ben 2.30 volte la posta. Una quota piuttosto alta.