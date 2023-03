Pronostico Velez-Central Cordoba, le quote sorridono al Fortin

In Europa ci si ferma mentre in Sudamerica si gioca. Il campionato argentino nella notte italiana (01.00) manda in archivio l' ottava giornata , il match da seguire in chiave pronostici è Velez-Central Cordoba . Le quote sorridono ai padroni di casa, che nelle prime sette giornate hanno conquistato 9 punti contro gli 8 dei " Ferroviarios ".

Velez-Central Cordoba, fai il tuo pronostico

Central Cordoba, ecco l'esito dominante

Dopo il successo all'esordio col Gimnasia La Plata (3-1) il Velez di Gareca non si è più ripetuto nel suo stadio, El Fortin punta forte su questa chance per interrompere il "digiuno". L'occasione sulla carta sembra favorevole visto che a Buenos Aires arriva una squadra che ha segnato solo un gol nelle tre trasferte disputate.

Da segnalare un dato, il Central Cordoba finora ha messo a referto 7 Under 2,5 e 6 No Goal in 7 partite.

Come detto è un segno 1 che ci può stare, la quota prevista è pari a 1.65/1.70. In alternativa occhio all'Over 0,5 Casa più Under 1,5 Ospite.