Qualificazioni Europei: Portogallo-Liechtenstein, quote e pronostico

Allo stadio " José Alvalade " di Lisbona va in scena il confronto tra il Portogallo allenato da Roberto Martinez (ex tecnico del Belgio ) e il Liechtenstein , la sfida mette in palio i primi tre punti validi per la qualificazione ad Euro 2024 . Sulla carta l' undici lusitano non dovrebbe trovare nessuna difficoltà a battere la Nazionale allenata da Rene Pauritsch .

Cristiano Ronaldo e compagni tornano in campo dopo l'eliminazione subita per mano del Marocco ai quarti di finale dell'ultimo Mondiale disputato. I portoghesi nelle altre quattro sfide giocate in Qatar avevano fatto registrare tre vittorie (3-2 con il Ghana, 2-0 con l'Uruguay e 6-1 contro la Svizzera) e una sconfitta (2-1 con la Corea del Sud).

Portoghesi favoriti al novantesimo



Il ruolino di marcia del Liechtenstein parla in maniera molto chiara: la Nazionale rossoblù ha sempre incassato esattamente due reti nelle precedenti cinque partite disputate (amichevoli comprese). L'ultimo testa a testa tra le due Nazionali è terminato 3-0 per il Portogallo, anche in questo match i lusitani hanno le carte in regola per andare a segno in almeno tre occasioni.