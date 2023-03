La Macedonia di Elmas sfida Malta, ecco quote e pronostico

Macedonia del Nord-Malta è l'altro incontro del gruppo C di qualificazione a Euro 2024 in programma stasera (giovedì 23 marzo). Solo a settembre l'Italia di Mancini avrà la chance di vendicare in parte il ko subìto dai macedoni nel playoff per il Mondiale in Qatar. Nel frattempo ci sono altre partite da giocare e da vincere, anche per Elmas e compagni.