Qualificazioni Europei, il pronostico e le statistiche di Bulgaria-Montenegro

Riflettori puntati sul gruppo G dove va in scena il confronto tra la Bulgaria e il Montenegro . La Nazionale allenata da Mladen Krstajic nelle precedenti cinque partite disputate (amichevoli comprese) non solo non ha mai perso ma ha anche incassato solamente un gol. I “ Leoni ” dopo aver pareggiato per 0-0 in Georgia hanno fatto registrare tre vittorie (5-1 in casa contro Gibilterra , 1-0 sul campo dell’ Irlanda del Nord e 2-0 a Cipro ) e un altro pareggio a reti bianche con il Lussemburgo .

Il Montenegro per riuscire a fermare la Bulgaria dovrà invece rivedere i propri schemi difensivi, i “Falchi” con 6 reti subite nelle precedenti 4 sfide disputate non vincono dal 14 giugno 2022 (3-0 in Romania).

Partita molto equilibrata, scopri il pronostico

Per le quote il match in programma alla "Huvepharma Arena" si preannuncia molto equilibrato, l'1 è in lavagna a circa 2.65, il segno X paga mediamente 3.10 mentre il "2" moltiplica la posta per 2.90. Più Under (gli ultimi quattro precedenti tra le due Nazionali sono sempre terminati con al massimo due reti al novantesimo) che Over 2,5 al termine del secondo tempo.