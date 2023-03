Pronostico Repubblica Ceca-Polonia, Barak contro Lewandowski

Repubblica Ceca-Polonia, fai il tuo pronostico

Cechi favoriti, ecco i consigli

I cechi tornano a giocare un match ufficiale dopo un'avventura poco esaltante in Nations League dove pure avevano iniziato bene segnando due reti a Svizzera e Spagna per poi naufragare nei successivi quattro match. Gli ultimi due impegni risalgono a novembre, vittoria per 5-0 in amichevole alle Far Oer e ko in Turchia per 2-1.

La Polonia sia in Nations League che al Mondiale ha dimostrato di non saper tenere testa a nazionali più forti come Argentina e Francia, manifestando oltretutto un atteggiamento eccessivamente rinunciatario. Al neo Ct Fernando Santos il compito di risolvere nel tempo i problemi della sua nazionale che a Praga parte con il pronostico contro. La corsa dei polacchi in Qatar è stata bruscamente interrotta agli ottavi dagli uomini di Deschamps che hanno vinto per 3-1; un Over 2,5 che ha messo fine a una striscia di 7 Under 2,5 di fila centrati da Lewandowski e compagni.

L'1 dei cechi vale mediamente 2.30, il pareggio si gioca a 3.25 mentre il 2 polacco è offerto a 3.15. Più Under che Over sulla carta, da tenere presente il Multigol 2-3 (due o tre reti in partita).