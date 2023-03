ATP Miami: il pronostico di Gollo-Tipster

I 132 dati statistici elaborati da 14 algoritmi ci consigliano le quote più interessanti per scalare le classifiche del gioco palinsesto e vincere uno dei 40.000€ di premi messi in palio su corrieredellosport.fun.

Alle ore 16,00 si affrontano Wolf e Rublev: il pronostico non lascia scampo all'americano ma qui si pronostica un Over 20,5 Game ipotizzando un match combattuto. Quota corretta.

Ore 21,30 Fucsovic-Rune: l'ungherese 74 al mondo è in grande forma. 2 mesi fa la vittoria del top ten danese, Holger Rune, non avrebbe pagato più di 1,10: oggi è a 1,38 e quindi va presa a prescindere, posto che il match non dovrebbe avere storia.

Sempre intorno alle 21,00 si affronteranno Struff e Dimitrov: due giocatori spesso incostanti in campo, capaci di grandi prestazioni ma anche di passaggi scialbi. Potrebbe uscirne una partita combattuta con Over 20,5 Games che, pagato a 1,48, è davvero un buon affare.

La quota totale è 3,17 ma conviene verificarla direttamente sulla piattaforma fun: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul Tennis e sugli altri sport sono sul Gruppo Telegram di Gollo, gratuito come il resto del gioco d'altronde.