Scommesse Serie C: le statistiche e il pronostico di Catanzaro-Pescara

La scorsa settimana il Catanzaro con la vittoria ottenuta per 2-0 sul campo del Gelbison ha festeggiato la matematica promozione in Serie B. La compagine giallorossa è riuscita a tagliare questo prestigioso traguardo con 86 punti all’attivo frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta. Pietro Iemmello e compagni ora si apprestanto a ricevere un Pescara posizionato al terzo posto della classifica del Girone C a quota 55.