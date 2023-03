Croazia-Galles, precedenti e pronostico del match

Tra gli ultimi incontri che chiudono il primissimo giro di qualificazioni a Euro2024 c’è Croazia-Galles , sfida tra due delle partecipanti all’ultimo e recente Mondiale in Qatar . Proprio i risultati fatti registrare neanche qualche mese fa possono fornire lo spunto per decifrare questa prima sfida del gruppo D .

Precedenti favorevoli alla Croazia

Il Galles è stato eliminato nella fase a gironi del Mondiale dopo aver conquistato un solo punto (1-1 all’esordio contro gli USA) in tre partite (poi due ko contro Iran e Inghilterra) mentre la Croazia è arrivata quasi in fondo finendo terza dopo aver battuto il Marocco nella finale di consolazione.

Anche negli scontri diretti la Croazia è avanti sul Galles. Nei sei ultimi precedenti (dal 2002 ad oggi), infatti, si contano quattro vittorie per l’undici slavo e due pareggi per 1-1 (il primo in amichevole nel 2002 e l’ultimo nelle precedenti qualificazioni europee, a Cardiff, nel 2019).

Morale? Incontri disputati e pronostico (ma anche le quote) sono tutti a favore dell’1.