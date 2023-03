ATP Miami: Gollo le prende tutte e oggi si replica

C'è tempo fino alle 17,20 per seguire i consigli di Gollo-Predictor sul Tennis dove con l'ATP di Miami i fantagiocatori della piattaforma for fun si stanno avvantaggiando non poco per la riscossione dei premi finali, circa 40.000€ di montepremi.

Tutto questo grazie anche ai consigli dell'algoritmo che in mancanza del calcio che conta, sta selezionando i match di tennis dove la statistica smentisce la quota proposta dai bookmaker.

Ieri Gollo ha centrato quota 3,50 e oggi ci propone una quota a 3,10:

Baez-Garin : il ventiseienne cileno è favorito a 1,49 ma nei due precedenti (02.03.2023 e 03.02.2022) si è affermato sempre l'argentino. Il match potrebbe essere combattuto: Over 20,5 Games

De Minaur-Halys: una sola sbavatura per l'australiano in questo inizio di stagione: la sconfitta con Fucsovics a Indian Wells. Hays è in buona forma ma non appena il livello si alza, allora perde (Struff, Kokkinakis): il segno 1 nel testa a testa è una scelta adeguata.

Mcdonald-Berrettini: tutto sembra andare contro al nostro giocatore: lo stato di forma, l'ottimo momento dell'avversario, l'imminente cambio di superficie nei prossimi tornei....il punto è che se Berrettini gioca, non c'è proprio il match: Segno 2 nel Testa e Testa

Quota totale 3,06 - Iscriviti al Gruppo Telegram per gli altri consigli sul Tennis, il Calcio e il Basket