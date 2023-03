Scommesse Serie C, ecco il pronostico di Carrarese-Siena

Il programma della 34ª giornata del Girone B di Serie C prevede il confronto tra la Carrarese e il Siena . Allo stadio dei Marmi scendono in campo due squadre che al momento sono posizionate nella zona playoff della classifica. La compagine giallazzurra , quarta con 50 punti, nelle precedenti 9 gare del torneo ha fatto registrare 6 vittorie e 3 pareggi mentre l'undici bianconero , ottavo a quota 48, ha chiuso in parità ben 8 degli ultimi 10 incontri.

Fai ora i tuoi pronostici!

Match equilibrato, scopri le quote

Il derby tutto toscano si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 è in lavagna a circa 2.25 mentre sia il segno X che il "2" moltiplicano la posta per 3.05. La sfida tra le due squadre nel girone d'andata terminò a reti bianche, l'Under 2,5 in questa occasione si gioca mediamente a 1.50.

Il Siena in trasferta è reduce da un doppio 1-1 contro Lucchese e San Donato, la possibilità che anche questo match termini con lo stesso risultato è offerta a 6.50. La "Somma Gol Ospite 1" regala una quota pari a 2.35.