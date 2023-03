Girone B di Serie C, il pronostico di Cesena-Olbia

L'undici romagnolo nelle prime 16 gare interne del torneo ha perso soltanto in 3 occasioni (in ordine i bianconeri hanno perso prima all'esordio con la Carrarese per 2-1, poi alla 14ª giornata con l'Ancona per 1-0 ed infine alla 28ª con la Reggiana per 2-1) mentre nelle restanti 13 partite disputate all'Orogel Stadium Dino Manuzzi ha fatto registrare 9 vittorie e 4 pareggi. Il Cesena in casa con 33 gol fatti viaggia a una media di 2,06 reti realizzate a partita.

Da non sottovalutare l'Olbia in trasferta, i sardi nelle precedenti cinque gare esterne non solo non hanno mai perso ma non hanno neanche mai incassato più di un gol in un singolo incontro. I galluresi in queste cinque partite hanno sempre centrato l'Under 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.

Le quote sorridono ai bianconeri

In questa stagione con l'Olbia impegnato in trasferta non si è ancora mai vista la "Somma Gol 4", un particolare esito di scommessa che è stato già centrato per 5 volte dal Cesena in casa. Le quote pendono tutte dalla parte dei padroni di casa (il segno 1 è proposto mediamente a 1.64) ma se non si vogliono correre troppi rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.