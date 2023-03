Pronostico Pordenone-Pro Sesto, obiettivo comune: Serie B

Pordenone-Pro Sesto, fai il tuo pronostico

Ecco una curiosità riguardante la Pro Sesto

Match in cui può davvero succedere di tutto. Il Pordenone e? reduce dal ko di Novara (1-4) ma e? imbattuto nelle ultime 11 in casa. L'ultimo ko di Burrai e compagni risale alla 10ª di campionato, contro la FeralpiSalò. La Pro Sesto e? in serie positiva da 12 turni (5 successi e 7 pareggi) e addirittura da 13 giornate di fila non subisce il gol d'apertura dell'incontro (nel computo anche le gare chiuse sullo 0-0).

Le quote sorridono al Pordenone, favorito a 1.70 contro il 4.70 assegnato al segno 2. Più chances per l'Under 2,5, offerto a 1.62, e per il No Goal proposto mediamente a 1.70.